Заявления Анкары вызывают недоумение

Недавно турецкие власти объявили, что с большим одобрением относятся к так называемому "мирному плану" украинского лидера Владимира Зеленского. Данное высказывание вызвало негодование у Москвы. Позицию нашего государства озвучили в МИД.



Так, официальная представительница главного внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова подчеркнула, что мы абсолютно не согласны с турецкими властями, которые на официальном уровне поддержали пресловутый "мирный план" Зеленского.

Дипломат подчеркнула, что стремление Анкары протолкнуть эту "затею киевского режима" точно не поможет урегулированию конфликтной ситуации на территории украинского государства.

Захарова напомнила, что Москва давно обозначила: украинский "мирный план" абсолютно неприемлем для России, так как включает пункты, противоречащие интересам нашей страны.

При этом накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара поддерживает разработанную Зеленским стратегию урегулирования ситуации в Незалежной.