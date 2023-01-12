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Тревожная ситуация на территории украинского государства беспокоит умы многих западных экспертов. С громким заявлением по поводу происходящего выступил знаменитый афроамериканский правозащитник и один из ведущих претендентов на пост вице-президента США Аджаму Барака.
Известный американский государственный деятель уверен, что нынешняя вашингтонская администрация фактически провела кровавый ритуал на территории украинского государства. Барака подчеркивает, что жители Незалежной стали жертвой интересов Америки.
При этом именно действующий главнокомандующий Соединенных Штатов Джо Байден несет ответственность за произошедшее. Этот человек решил пожертвовать целым поколением простых украинцев на благо западных капиталистов.
Правозащитник резко осуждает такое поведение Вашингтона и требует, чтобы ситуация на территории украинского государства как можно быстрее была урегулирована.
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