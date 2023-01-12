Украина перебросила часть боевиков к границе с Белоруссией

Украина перебросила часть боевиков к границе с Белоруссией
Фото: www.unsplash.com
Об этом объявил посол Незалежной в Британии

Весьма любопытные новости появились в информационном пространстве. Высокопоставленный представитель киевских властей объявил, что руководство страны приняло решение отвести часть украинских боевиков на север государства, к границам с Белоруссией.

Об этом объявил посол Незалежной в Лондоне Вадим Пристайко. Украинский дипломат пояснил, что решение киевских командиров связано с опасениями по поводу "угрозы" со стороны Белоруссии. Мол, незалежных вояк пришлось перекинуть на север их родного государства для того, чтобы охранять пути сообщения Украины с западными странами.

Киевский режим очень обеспокоен перспективой быть отрезанным от Запада, который, как известно, играет колоссальную роль в живучести украинских боевиков. Дипломат добавил, что власти в целом встревожены обстановкой на границе с Белоруссией и стараются взять ситуацию под контроль.

Напомним, осенью прошлого года белорусские власти заявляли, что бойцы Вооруженных сил Незалежной активно минируют приграничные территории и возводят оборонительные укрепления.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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