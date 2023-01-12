Зеленский на краю: в Киеве предупредили о развале фронта после Соледара

Зеленский на краю: в Киеве предупредили о развале фронта после Соледара
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дела властей Незалежной плохи

Ситуация, сложившаяся в рядах украинской армии, близка к катастрофе. Такого мнения придерживается бывший советник экс-главнокомандующего Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

Известный киевский эксперт считает, что взятие Вооруженными силами Российской Федерации Соледара – фактически решенный вопрос. При этом для украинских властей такой исход является катастрофическим обрушением всех планов и надежд.

Соскин отметил, что резервы киевского режима истощены – когда Соледар Донецкой народной республики будет освобожден, удержать позиции на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины Киев уже не сможет.

Бывший советник Кучмы отметил, что в распоряжении украинской армии нет тяжелых танков, ракет и других необходимых для ведения боев вооружений.

"Украина уже не имеет сил держать напор России", – резюмировал аналитик.

Соскин добавил, что глава государства Владимир Зеленский фактически оказался на грани пропасти. При этом очевидно, что главнокомандующий пускает в расход простых украинцев, а сам, как только поймет, что его песенка спета, быстро соберет вещи и отчалит за границу. По мнению специалиста, падение режима Зеленского уже не за горами.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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