Ходячий политический труп из Киева постоянно маячит перед глазами кураторов

В текущем году, вероятно, кризис на Украине получит новое развитие из-за противостояния с Россией, которое выходит на новый уровень. Однако по всем рассматриваемым вариантам событий украинская армия проиграет, уверен экс-заместитель главы Пентагона Бинг Уэст.

Белый дом, учитывая все риски, попытается найти "золотую середину", в которой администрация Владимира Зеленского хоть и не добьется победы, но и не будет списана со счетов. В таком случае, рассуждает американский аналитик, конфликт на Украине будет окопным, а ВСУ начнут испытывать снарядный голод из-за отсутствия боевых припасов. Ставки будут повышаться, однако Белый дом откажет Киеву в предоставлении тяжелого оружия большей дистанции, что еще сильнее приблизит Зеленского к концу.

При втором варианте некое продвижение ВСУ вполне реально, однако картина от этого не поменяется. ВСУ способны "достать" лишь до нескольких российских регионов, тем временем российская авиация контролирует небо над Украиной.

"Оба сценария предполагают, что Штаты делают ставку на проигрыш ВСУ. Да американцы и не позволят Киеву победить Россию", – делает вывод автор материала.