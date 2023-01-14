В Киеве и Буче прогремели взрывы - СМИ

В Киеве и Буче прогремели взрывы - СМИ
Фото: www.unsplash.com
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Украинская пресса бьет тревогу

Утром в субботу, 14 января, на территории Незалежной прогремела серия взрывов. По крайней мере, такую информацию распространяют местные СМИ.

Сообщается, что звуки мощных взрывов были слышны на территории украинской столицы. При этом особо подчеркивается, что в Киеве не объявляли воздушную тревогу. Также местная пресса пишет о взрывах на территории печально известного города Буча, что расположен в Киевской области.

Такую информацию украинское издание "Зеркало недели" публикует в социальных сетях. Отмечается, что в Киеве взрыв прогремел на левом берегу.

Помимо этого, по имеющимся у украинских журналистов данным, взрывы так же были слышны на той части территории Запорожской области, которая пока находится под контролем киевских властей.

Официальных подтверждений данной информации не было. Какие конкретно объекты могли быть поражены в результате обстрела, также пока неизвестно.

Источник: Зеркало недели ✓ Надежный источник
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