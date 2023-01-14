Британский премьер-министр наращивает напряженность

Ситуация вокруг украинского государства остается одной из главных тем мировой повестки. Жители Европы с тревогой наблюдают за происходящими событиями. Так, британские интернет-пользователи не на шутку перепугались из-за воинственных планов Лондона по Киеву.



Недавно британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что лондонская администрация рассматривает возможность поставки киевскому режиму мощных современных танков. Простые жители Соединенного королевства понимают, что такой шаг может привести к самым плачевным последствиям.



Более того, люди напомнили о предупреждении, которое не раз делал главнокомандующий нашей страны Владимир Путин. Президент России подчеркивал, что вмешательство западных стран в украинский конфликт обернется для них большой бедой.

"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран. Он не блефует", – подчеркивают читатели Daily Mail.

Британцы вовсе не хотят, чтобы на планете началась Третья мировая война. Они призвали власти родного государства одуматься и прекратить усугублять ситуацию. Очевидно, что все силы должны быть брошены на мирное урегулирование конфликта.

