Позиции ВСУ уничтожены снарядами нового поколения – видео

Высокоточные удары сровняли украинскую технику с землей

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают вести ожесточенные бои с украинским противником. Главное оборонное ведомство нашей страны поделилось эпичным видео, на котором наши военные громят технику и укрепрайон Вооруженных сил Незалежной.

Как отмечают журналисты "Пятого канала", красочные кадры были сняты с помощью беспилотника. Высокоточные удары нанесли огромный урон позициям украинских боевиков.

Отдельно отмечается, что удары были нанесены снарядами нового поколения. О каком конкретно вооружении идет речь, не сообщается.


Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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