Высокоточные удары сровняли украинскую технику с землей

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают вести ожесточенные бои с украинским противником. Главное оборонное ведомство нашей страны поделилось эпичным видео, на котором наши военные громят технику и укрепрайон Вооруженных сил Незалежной.



Как отмечают журналисты "Пятого канала", красочные кадры были сняты с помощью беспилотника. Высокоточные удары нанесли огромный урон позициям украинских боевиков.



Отдельно отмечается, что удары были нанесены снарядами нового поколения. О каком конкретно вооружении идет речь, не сообщается.