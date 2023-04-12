Удар по Кремлю и смерть Путина: раскрыты секретные планы США

Американцы были готовы к резкому обострению конфликта

В слитых секретных документах Пентагона содержатся планы Вашингтона о непредвиденных обстоятельствах в ходе конфликта. Среди них указываются четыре возможных варианта событий, которые могут кардинально повлиять на ход спецоперации на Украине. Это смерть президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, военный переворот в России и украинский удар по Кремлю.

Последний сценарий рассказывает о возможных событиях после удара в центр Москвы. Аналитики Пентагона утверждают, что это приведет к началу полноценной мобилизации в России и потенциальному применению ядерного оружия, сообщает URA.RU. Либо общественные страхи могут заставить Владимира Путина пойти на переговоры.

По словам журналистов, администрация Байдена особенно боится такого исхода, поскольку удар по Кремлю способен привести к эскалации конфликта, передает РИА ФАН.

"Опасность такой атаки со стороны Украины – одна из причин, по которой Соединенные Штаты не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности", – указывается в статье.

При этом в NYT отмечают, что документ является довольно типичным для спецслужб Пентагона. Он разработан, чтобы помочь военным, политикам или законодателям думать о возможных исходах крупных событий, когда они оценивают свои варианты, пишет Радио 1. Согласно специальным отметкам на нем, его разрабатывали примерно через год с начала СВО.