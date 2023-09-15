А Москва останется при своих интересах

Соединенные Штаты не способны на "танго" с парой и пытаются решать все проблемы только силовыми методами, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова Энтони Блинкена – ранее госсекретарь США сообщил, что Вашингтон не видит признаков интереса к дипломатии со стороны Москвы, а "для танго нужны двое".

В ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин заявил, что украинские власти, которые находятся в тесном контакте с американскими союзниками, должны в таком случае "не забыть гопак". Таким образом глава РФ намекнул на зависимость Киева от кураторов.

Таким образом, считает Путин, Вашингтон вновь пытается заставить мир выполнять все установленные требования. Белый дом вновь доказывает о стремлении Штатов напомнить о собственной исключительности. На словах Белый дом осуждает применение кассетных боеприпасов на Украине, однако он и является главным интересантом и актором всех процессов в этой стране, которые сопровождаются международными нарушениями.

Путин указал, что внутри НАТО сложилась неоднозначная ситуация – номинальные союзники Штатов также не в восторге от поведения Белого дома на Украине. Более того, никто не радуется роли статиста в украинском конфликте.

Президент России добавил, что Москве всегда выражала согласие к переговорам с украинской стороной, которая, однако, не дала прямого ответа.

Как отмечает "Свободная Пресса", Путин также отреагировал на слухи о наборе в зону СВО добровольцев из Северной Кореи. Как отметил президент, Россия не испытывает необходимости посылать в зону спецоперации иностранный контингент, отмечает "Пятый канал".