Путин двумя словами обозвал покинувшего Россию Чубайса

Президент объяснил поступок бывшего главы "Роснано"

За несколько дней до начала российской спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. Сначала его заметили в Турции, после в Израиле, а в итоге он стал скитаться по городам Европы. Позже чиновника отстранили от должности в "Роснано", а в Кремле предпочитают не говорить о нем лишний раз.

Однако во время ВЭФ-2023 Владимир Путин прервал молчание о беглом политике. Он рассказал, что некоторое время назад ему показали фото Чубайса – какое именно он не пояснил, сообщает телеканал "360".

"Он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич какой-то", – придумал обзывательство президент.

По его словам, в Израиле чиновник "перешел на нелегальное положение", и зачем тому это нужно он до конца не знает, хотя некие предположения у него имеются.

Глава государства рассказал, что сейчас в "Роснано" образовалась огромная финансовая дыра. Поэтому, допустил Путин, Чубайс мог опасаться уголовного преследования, хотя пока никаких дел в его отношении возбуждено не было, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Владимир Путин отреагировал на возвращение беглых звезд в Россию.