Сбежавший Чубайс нашелся в России

Сбежавший Чубайс нашелся в России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он назвался "независимым исследователем из Великобритании"

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс покинул страну незадолго до начала российской спецоперации. После этого его видели в нескольких странах – Турции, Израиле, Италии и других. Где сейчас он находится до конца неизвестно. Однако его следы были обнаружены в России, сообщает "Осторожно, новости".

В июльском номере журнала "Вопросы экономики" Института экономики РАН появилась статья от имени Чубайса, посвященная вопросам невыплаты зарплат в ходе реформ 90-х по переводу экономики на рыночные рельсы. В ней он называет себя "независимым исследователем из Великобритании". 

В публикации политик также отметил, что он принимал активное участие в событиях того времени, минимизируя негативное влияние невыплат. Сообщается, что Чубайс писал эту статью из Глазго в Шотландии.

О судьбе экс-спецпредставителя президента по связям с международными организациями известно мало. После эмиграции из России он попал в больницу с синдромом Гийена-Барре. С тех пор о нем не было ничего слышно.

Источник: Осторожно, новости
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