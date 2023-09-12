Несколько беглых артистов вернулись в Россию: раскрыта реакция Путина

Президент вынес однозначный вердикт

Перед началом пленарной сессии Восточно-экономического форума Владимир Путин высказался о тенденции возвращения беглых россиян обратно в страну. Его слова касались как простых граждан, которые на фоне начала СВО и мобилизации приняли решение уехать, так и известных личностей и артистов, которые постепенно меняют свою категоричную риторику.

К примеру, ранее стало известно, что Леонтьев тайно приезжал в Россию. Знаменитость выступал на закрытом корпоративе за несколько миллионов рублей.Также обратно приехал блогер Даня Милохин – ему даже пришлось серьезно сократить гонорары за собственное выступление. Поговаривают, что вернуться назад хочет и известный рэпер-иноагент, но пока сделать этого не может.

Журналистам удалось раскрыть реакцию Владимира Путина на происходящее. Ему даже рассказали, что сейчас таких граждан принято называть "возвращенцами".

"Еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается", – передает слов лидера телеканал "360".

Президента порадовало, что некоторые люди все же приняли решение вернуться в свою страну, работать и развиваться внутри нее. Он подытожил, что "это очень здорово", сообщает Общественная служба новостей.