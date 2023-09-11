Живущий в США Леонтьев тайно прилетел в Россию ради миллионов

Как выяснили СМИ, не так давно у артиста состоялось выступление на родине

В нынешней ситуации многие знаменитости стыдятся своих поездок за границу и стараются выезжать из страны без лишней шумихи. Другое дело – живущий в США Валерий Леонтьев. Певец никогда не скрывал, что большую часть времени проводит в Америке, где его ждут дом и жена, а в Россию приезжает лишь по работе. Однако теперь на родине звезду давно не видно.

Уже больше года Леонтьев не выходит на связь с фанатами и практически не дает о себе знать. Недавно перебравшаяся за границу Лайма Вайкуле рассказала, как поживает ее друг. Артистка отметила, что певец занимается собой в Штатах и продолжает хранить молчание из-за своих принципов. Но, как оказалось, в истории с исчезновением певца все не так просто.

Если некоторые знаменитости скрывают свои поездки за границу, то Леонтьев, как сообщают источники, действует ровно противоположным образом. СМИ удалось выяснить, что весной этого года артист тайно прилетел в Россию ради работы и заработков. Уточняется, что певец выступал на корпоративе в столице и получил за это 3,5 миллиона рублей.

Примечательно, что информация о приезде исполнителя хита "Бродяга" не афишировалась. Как отмечает источник, в окружении артиста заявляли, что он отклоняет все рабочие предложения. Вероятно, выступление, о котором идет речь, стало исключением.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что директор оправдался за слухи о продаже российской квартиры Леонтьева.