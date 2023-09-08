Лоза придумал наказание для обозвавшей россиян "рабами" Вайкуле

Худший сон артиста - отсутствие признательной публики

Все заявления Лаймы Вайкуле о россиянах в принципе не заслуживают быть услышанными – певица не представляет из себя ровным счетом ничего. Уж тем более не стоит считать некогда популярную исполнительницу лидером общественного мнения. Более того, Лайма заслуживает забвения, считает народный песенник Юрий Лоза.

Напомним, в одном из последних заявления Лайма пожелала россиянам жизни в постоянном страхе – что не прошло мимо пользователей, устроивших возмущенную шумиху на провокационные слова певицы.

Лучшее, что можно сделать в таком случае, полагает Лоза, попросту забыть о Вайкуле и исключить ее из новостных ресурсов. Ныне никто в ней не нуждается – а в России и подавно, рассудил певец в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

"Кто она для нас? Никто. К тому же, у нас есть и свои интересные сограждане, — высказался артист.

Юрий указал, что слушателям нужно больше внимания обращать на своих певцов – а о Лайме, как о персонаже с мертвой карьерой, благополучно забыть.

Напомним, ранее Вайкуле назвала россиян "рабами и противными людьми.