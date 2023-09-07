Россияне ответили на кровожадный призыв Вайкуле: "Очнись, женщина!"

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После 24 февраля 2022 года все вычеркнувшие Россию из своей жизни артисты по очереди раздают интервью журналистам с явной русофобской позицией и соревнуются в остроте критики в адрес российский власти и российского народа. Особенно отличилась своими заявлениями певица Лайма Вайкуле. Артистка записалась в политологи и теперь дает свои прогнозы по поводу специальной военной операции на Украине.
Так, в недавнем интервью Вайкуле призвала к ведению боевых действий на территории РФ. Мол, россияне должны тоже бояться. А россияне лишь выбранили артистку за ее кровожадный призыв на чем свет стоит. Они сказали исполнительнице хита "Я вышла на Пикадилли" закрыть наконец рот и больше не говорить о том, в чем она не понимает.
"Откуда певице знать, как будет обстоять конфликт?", "Артисты должны знать свое место", "А с каких пор певичка стала разбираться в политике и сделалась экспертом?", "8 лет убивали и убивают мирное население Донбасса, очнись, женщина!", – прокомментировали интернет-пользователи слова Лаймы.
Ранее о Лайме Вайкуле, которая не перестает делать русофобские заявления, высказалась народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она поставила на место певицу. Слова актрисы приводило "Утро.ру".
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