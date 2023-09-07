Россияне ответили на кровожадный призыв Вайкуле: "Очнись, женщина!"

Россияне ответили на кровожадный призыв Вайкуле: "Очнись, женщина!"
Лайма Вайкулет. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Народ выбранил озлобившуюся артистку

После 24 февраля 2022 года все вычеркнувшие Россию из своей жизни артисты по очереди раздают интервью журналистам с явной русофобской позицией и соревнуются в остроте критики в адрес российский власти и российского народа. Особенно отличилась своими заявлениями певица Лайма Вайкуле. Артистка записалась в политологи и теперь дает свои прогнозы по поводу специальной военной операции на Украине.

Так, в недавнем интервью Вайкуле призвала к ведению боевых действий на территории РФ. Мол, россияне должны тоже бояться. А россияне лишь выбранили артистку за ее кровожадный призыв на чем свет стоит. Они сказали исполнительнице хита "Я вышла на Пикадилли" закрыть наконец рот и больше не говорить о том, в чем она не понимает. 

"Откуда певице знать, как будет обстоять конфликт?", "Артисты должны знать свое место", "А с каких пор певичка стала разбираться в политике и сделалась экспертом?", "8 лет убивали и убивают мирное население Донбасса, очнись, женщина!", – прокомментировали интернет-пользователи слова Лаймы. 

Ранее о Лайме Вайкуле, которая не перестает делать русофобские заявления, высказалась народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она поставила на место певицу. Слова актрисы приводило "Утро.ру". 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

Появились доказательства вины Украины в ударе по рынку Константиновки

Несколько аналитиков пришли к одному выводу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей