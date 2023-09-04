Танцевала стриптиз и выставляла ценник: всплыло темное прошлое Вайкуле

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Мало кто вспомнит, что Лайма Вайкуле начинала свою карьеру в варьете "Юрас Перле" – занималась стриптизом. Туда постоянно наведывалась искушенная мужская публика. Все выглядело следующим образом: выбегали нагие дамы, поворачивавшиеся к публике задним местом, и демонстрировали голые топы. Мужчины начинали сходить с ума от восторга.
Многие помнят по тем временам Лайму – и даже ее ценник, так как однажды будущую певицу заказал один известный актер. Впрочем, сама Лайма утверждает, что никогда не получала ничего от "сексуальных вещей".
А вот заслуженный артист РФ Александр Левшин называл Лайму "Леймой Фленцией" – из-за образа хозяйки в эротическом клубе. Композитор Тынис Мяги как-то заявил ему: "мы знаем Лайму".
"Я ему говорю: в каком смысле? Знаю, что знаете девушек в "Интуристе" на Горького. Он говорит, что знает и этих девушек. Я говорю: "Вайкуле знаете тоже?" А он: "И ее знаем". И я понял, что она неспроста была певицей варьете", – вспомнил артист.
И вот однажды в строю голых див ее заприметил Раймонд Паулс – за что Лайма ему была безмерно благодарна.
А ранее "Утро" рассказывало, что еще до событий в "Юрас Перле" Вайкуле выступала в Крыму с рок-группой – ныне она утверждает, что ни ногой не сунется больше на полуостров.
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