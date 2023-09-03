"Дулся на меня": Маргулис рассказал про обиженного на него Макаревича*

"Дулся на меня": Маргулис рассказал про обиженного на него Макаревича*
Евгений Маргулис. Фото: Roman Denisov/www.globallookpress.com
Бас-гитарист однажды покинул "Машину времени"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА

Известный бас-гитарист Евгений Маргулис поведал, что в момент ухода из "Машины времени" фронтмен знаменитого коллектива Андрей Макаревич* с обидой отреагировал на решение товарища по группе.

Некоторое время отношения между коллегами были несколько натянутыми. Однако дружбе это не помешало – оба общаются друг с другом уже практически 50 лет.

"Подулся и подулся", – высказался артист.

Маргулис также рассказал, что приятельствует и с Борисом Гребенщиковым* – практически столько же, сколько и с самим Макаревичем. Каждое лето наведывались к общей подруге в Испанию, и там Борис сочинял новые песни.

Ныне Макаревич проживает вместе с семьей в Израиле. А Борис улетел из России в 2022 году – ныне живет в Великобритании.

К слову, Макаревич известен своими скандальными оскорблениями в адрес россиян, которые нередко отвечают ему полной зависимостью. Один из примеров – артист обозвал жителей страны "злобными дебилами". А недавно исполнил на фестивале коллеги по цеху Лаймы Вайкуле песню про "изменчивый мир".

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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