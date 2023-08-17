"В Стинги не выбился": Макаревича* жестко поставили на место

"В Стинги не выбился": Макаревича* жестко поставили на место
Андрей Макаревич*. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист сбежал из России после начла СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

После начала специальной военной операции народный артист России Андрей Макаревич* вслед за подружкой Аллой Пугачевой сбежал в Израиль. Уже из-за границы музыкант принялся поливать грязью страну и народ, который когда-то носил его на руках и позволил заработать огромные гонорары.

Лидер группы "Машина времени" даже назвал россиян "злобными дебилами". Сегодня он особо не выступает – западный зритель не принял звезду русского рока. Зато он появляется на всяких русофобских шабашах вроде того, что организовала в Юрмале Лайма Вайкуле.

Андрей Макаревич*, выступая на фестивале, поучаствовал в сборе средств для преступного киевского режима. Он исполнил вместе с Лаймой Вайкуле песню "Не стоит прогибаться под изменчивый мир", как бы намекая, мол не прогнулся под Россию.

Поведением некогда уважаемого музыканта шокированы не только его поклонники, но и коллеги по цеху. Певица и композитор Екатерина Семенова не стала долго подпирать слова и жестко поставила артиста на место.

Она подчеркнула, что Андрей Макаревич и раньше постоянно вздыхал по загранице. Однако ни он, ни многие другие звезды вне России не состоялись, хотя и пытались покорять зарубежную публику.

"Но за границей в Стинги никто из них не выбился", – отрезала Екатерина Семенова.

Ранее актер Карэн Бадалов заявил, что осуждает беглых звезд за хамское поведение в отношении России. 

*признан иноагентом

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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