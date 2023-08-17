Артист осудил коллег ха хамство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

Часть российских звезд, которые пользовались огромной популярностью на родине и заработали многомиллионные состояния на простых гражданах, после начала специальной военной операции не просто сбежали из России, но и начали заниматься откровенной русофобией.

Флагманом в этом деле стали самая именитая звезда Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин*. Комик быстренько переквалифицировался из юмориста в политолога и теперь активно выступает с громкими лозунгами, радуя западного зрителя.

Конечно, шоумену нужно зарабатывать деньги и много денег, чтобы содержать саму Аллу Пугачеву. Примадонна избавилась от бизнеса в России и больше не выходит на сцену, но отказываться от роскошной жизни не собирается.

Принципиально иного подхода к вещам придерживается заслуженный артист России Карэн Бадалов. Настоящий патриот, недавно он исполнил главную роль в одной из картин при СВО. Актер объяснил русофобию звезд.

"Да, миром правят деньги. Возможно, бывшие соотечественники вынуждены вести себя подобным образом", – намекнул Карэн Бадалов.

К слову, и Алла Пугачева, и Максим Галкин, другие беглые артисты занимают непримиримую позицию по отношению к России. Карэн Бадалов подчеркнул, что осуждает людей за отъезд, но осуждает хамское отношение к своей стране, уточняет ОСН.

К слову, у актрисы Чулпан Хаматовой после бегства из России тоже начались проблемы с финансами. Сегодня она вынуждена подрабатывать свадебным генералом на пиар-вечеринках беглых олигархов.

*признан иноагентом