Галкин* оскандалился на фестивале Вайкуле

Галкин* оскандалился на фестивале Вайкуле
Фото: соцсети
Из-за поступка знаменитости пострадать может вся семья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА. 

В Латвии продолжает проходить музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. На нем присутствуют и российские знаменитости, которые успели в свое время сделать множество громких антироссийских заявлений – среди них Алла Пугачева и Максим Галкин*. И последний успел на нем серьезно оскандалится.

В соцсетях распространили видео, на котором Максим Галкин* выступает на фестивале вместе с Лаймой Вайкуле. Изначально делать это он не собирался, оставаясь в роли зрителя, но позже решил встать со своего места и подпеть артистке под композицию "Листья желтые" на латышском.

Известно, что композиция традиционно исполняется на русском языке, однако знаменитость решил специально выучить ее на языке недружественной страны.

Публика в зале бурно отреагировала на его выходку – многие востроженно хлопали, подпевали и размахивали украинскими флажками. А вот российская публика восприняла это крайне плохо. Люди в соцсетях оставляют свои возмущенные комментарии, указывая, что Галкин* словно выслуживается перед недружественной России страной. 

"Какой ужас. Им вообще на все наплевать. Живут как хотят, пока в России постоянно что-то ужасное происходит", "Это было бы смешно, если б не было так грустно. Жалкое, унылое зрелище", "У Галкина обострение началось? Или у Пугачевой?", "А что Алла молчит? Языка не знает?", "Еще бы на украинском спели", – пишут люди под публикацией.

Другие, напротив, остались под большим впечатлением от выступления.

"Даже Галкин* может выучить латышский когда надо, а многие живут десятилетиями и считают, что нафиг не нужно знать государственный язык", – намекнули люди на живущих в Латвии россиян.

*признан иноагентом
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