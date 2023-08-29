"Друг друга ненавидят": почему Пугачева перекрыла кислород Лободе

"Друг друга ненавидят": почему Пугачева перекрыла кислород Лободе
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Известный продюсер раскрыл причину конфликта двух звезд

Парадоксально, но заслуженная артистка Украины Светлана Лобода на Украине не заслужила ничего, кроме плевков, оскорблений и критики. Так некогда ее поклонники реагировали на успешную карьеру звезды в России.

После начала специальной военной операции певица последовала примеру других отечественных звезд и демонстративно отвернулась от страны, где заработала миллионы долларов и многомиллионную армию фанатов. Аналогичного поступила и Алла Пугачева.

Вообще Примадонну и Светлану Лободу объединяет не только русофобия и бегство из России. В свое время Алла Пугачева активно поддерживала украинскую исполнительницу, нахваливала публично и чуть ли не называла своей преемницей.

Об этом рассказал известный продюсер Леонид Дзюник. Однако, по его словам, со временем отношения между певицами испортились. Бывший директор группы "Тату" уверен, что именно Алла Пугачева запретила Лайме Вайкуле приглашать Светлану Лободу на свой фестиваль в Юрмале.

"Это шоу-бизнес. Здесь все завидуют друг другу и друг друга ненавидят", – отметил Леонид Дзюник.

Таким образом он объяснил конфликт между Светланой Лободой и Андреем Данилко. При этом продюсер отказался верить, что выступлению землячки на русофобском фестивале помешала Верка Сердючка.

Леонид Дзюник объяснил, почему Примадонна перекрыла кислород исполнительнице хита "Твои глаза". По его словам, все это время Алла Пугачева проявляла интерес не к самой артистке, а к ее продюсерше, имеющей азербайджанские корни.

Однако Светлана Лобода в свое время завела любовника армянского происхождения, уверен Леонид Дзюник. А от услуг продюсерши, которая нравилась Алле Пугачевой, певица отказалась, заявив, что она нелестно высказывалась в адрес Филиппа Киркорова, который, как известно, тоже имеет армянские корни.

Ранее пластический хирург объяснил проблемы с внешностью Аллы Пугачевой.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Кристина Королева Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин Фото: www.globallookpress.com
Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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