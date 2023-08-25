Оплеванная украинцами Лобода отправилась на фронт

Оплеванная украинцами Лобода отправилась на фронт
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка выступила для солдат

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода построила блестящую карьеру в России. В нашей стране она активно выступала, подписывала многомиллионные контракты и собрала огромную армию поклонников.

На Украине, наоборот, росло число недоброжелателей звезды. На фоне специальной военной операции артистка прервала деятельностью в России и сосредоточилась на на своей родине. Светлана Лобода однозначно осудила СВО и даже занялась финансированием ВСУ.

Правда, ей это никак не помогло – украинцы не простили певице активную творческую деятельность в России. По мнению даже самых обычных людей, звезда занимается пиаром.

Так, в начале августа Светлана Лобода вляпалась в скандал в Варшаве. Она явилась в центр помощи украинцам, однако посетители не пожелали с ней общаться и покинули здание.

Оплеванная певица пошла дальше – точнее поехала – сразу на фронт. В минувший четверг, 24 августа, артистка выступила перед солдатами ВСУ и поздравила их с Днем независимости Украины.

"Независимость – это самое ценное, что может быть у человека и его родной страны", – написала Светлана Лобода.

Она также опубликовала в соцсетях ролик, как поет для солдат и раздает автографы. Правда комментаторы удивились, почему патриотка Украины подписывает диски на русском языке.

Ранее мы сообщали о полной отмене Светланы Лободы в России.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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