"Начнут пинать": обматерившей россиян Сердючке предрекли участь Лободы

По мнению эксперта, Данилко не ждет ничего хорошего

В последнее время имя Андрея Данилко, прославившегося как Верка Сердючка, связано в России лишь с громкими скандалами. Как известно, артист открестился от страны, в которой много лет выступал и был любим публикой. Но едва российские слушатели успели забыть о певце, как он напомнил о себе громкой выходкой.

Несколько дней назад Андрей Данилко решил привлечь к себе внимание, обматерив россиян. Разумеется, многих подобное поведение настроило против Верки Сердючки еще больше. Высказаться по этому поводу решил и продюсер Леонид Дзюник.

Эксперт заявил, что когда-то был очень дружен с певцом, поэтому хорошо его знает. Однако происходящее сейчас все равно заставляет профессионала недоумевать. Дзюник отметил, что Данилко творит невесть что из-за безысходности, и предрек ему участь Лободы. Он уверен, что от былой популярности певца скоро ничего не останется.

"Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие", – заявил продюсер.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Крыму произошел скандал из-за песни Сердючки. Местные аниматоры станцевали под композицию "Гуляночка", а затем извинились на камеру.