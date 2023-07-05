Суд вынес решение: судьба покинувшей Россию Орбакайте определена

Суд вынес решение: судьба покинувшей Россию Орбакайте определена
Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица угодила в неприятную ситуацию

За жизнью знаменитой блондинки пристально наблюдают россияне. Поводом для этого стал переезд за границу ее матери Аллы Пугачевой и сына Никиты Преснякова. Поклонники гадают: последует ли примеру родственников Кристина Орбакайте? 

Недавно певица покинула Россию, но дала понять, что это временная разлука. Артистка не стала скрывать свой маршрут: она отправилась во Францию, а после в Италию. К слову, в том году дочь Примадонны совершила такое же путешествие. Эта поездка – банальный отпуск в кругу близких людей. Певица отдыхает с сыном Дени, дочерью Клавдией и мужем Михаилом. 

Пока Кристина Орбакайте путешествует, на родине определили ее судьбу по делу о возмещении ущерба за сорванный концерт. В январе 2023 года певица должна была выступать в Южно-Сахалинске. Организатор мероприятия утвердил с менеджером даты, заплатил несколько сотен тысяч за аренду площадки, стал готовить промо-компанию, но концерт сорвался. Представители певицы сказали, что она вынуждена уехать из страны, сославшись на некий форс-мажор. 

Однако оправдание певицы организатора не устроило. Он пошел в суд с требованием возместить ущерб. И сегодня было вынесено решение: Кристину Орбакайте признали невиновной во внезапной отмене выступления, подготовка к которому шла полным ходом.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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