Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином

Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости припомнили все грехи после скандала

Актер Владимир Епифанцев на отсутствие работы не жалуется. Как сообщают СМИ, за последние полтора года он стал более популярен у режиссеров, и количество проектов в карьере звезды существенно прибавилось. При этом работодателей особо не волнуют заявления, которые он делает в адрес России.

К примеру, не так давно Епифанцев повторил один из главных лозунгов украинской пропаганды, назвав Россию "фашистким государством" из-за запрета галлюциногенных грибов. После такого россияне остались не в восторге, погнав знаменитость прочь из страны.

Сейчас же вспыли новые заявления актера, в которых он категорически отказывается называть себя россиянином или патриотом.

"Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Это все слова, названия. Я просто живу. Я не где-то живу, например, в России. А просто живу", – сообщил он.

В других интервью он косвенно намекал, что не поддерживает российскую СВО на Украине, возмущаясь, что в стране разрешают "кровопролитие", но нормальных инициатив не принимают. К примеру, не дают ему спокойно принимать запрещенные наркотические вещества.

Владимир Епифанцев при этом утверждает, что считает себя свободным человеком, который не привязан к каким-то рамкам.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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