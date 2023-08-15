Епифанцев категорически отказался назвать себя россиянином

Знаменитости припомнили все грехи после скандала

Актер Владимир Епифанцев на отсутствие работы не жалуется. Как сообщают СМИ, за последние полтора года он стал более популярен у режиссеров, и количество проектов в карьере звезды существенно прибавилось. При этом работодателей особо не волнуют заявления, которые он делает в адрес России.

К примеру, не так давно Епифанцев повторил один из главных лозунгов украинской пропаганды, назвав Россию "фашистким государством" из-за запрета галлюциногенных грибов. После такого россияне остались не в восторге, погнав знаменитость прочь из страны.

Сейчас же вспыли новые заявления актера, в которых он категорически отказывается называть себя россиянином или патриотом.

"Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Это все слова, названия. Я просто живу. Я не где-то живу, например, в России. А просто живу", – сообщил он.

В других интервью он косвенно намекал, что не поддерживает российскую СВО на Украине, возмущаясь, что в стране разрешают "кровопролитие", но нормальных инициатив не принимают. К примеру, не дают ему спокойно принимать запрещенные наркотические вещества.

Владимир Епифанцев при этом утверждает, что считает себя свободным человеком, который не привязан к каким-то рамкам.