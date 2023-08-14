"На две недели в запой": Агутин рассказал о борьбе с зависимостью Бондарчука

"На две недели в запой": Агутин рассказал о борьбе с зависимостью Бондарчука
Федор Бондарчук. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист проболтался про пагубную привычку коллеги

Не секрет, что многие знаменитости, как и обычные люди, сталкиваются с проблемами с алкоголем. Но если одни предпочитают игнорировать проблему, которая может разрушить их жизнь и карьеру, то другие находят в себе силы помешать пристрастию взять их судьбу под контроль. К числу вторых, как оказалось, относится знаменитый певец Леонид Агутин.

В новом интервью музыкант признался, что в свое время прошел испытание пагубной привычкой. Однако в молодости увлечение спиртным не казалось артисту проблемой. По его словам, тогда любовь к выпивке никак не мешала, а лишь добавляла в жизнь красок. В результате опасность подобного пристрастия Агутину удалось осознать лишь с годами, когда оно отразилось на его здоровье.

Певец рассказал, что побороть зависимость ему помогла супруга Анжелика Варум. Подобный путь, как поделился музыкант, прошли и многие другие звезды. Например, по словам артиста, с проблемами с алкоголем в свое время пришлось столкнуться известному режиссеру Федору Бондарчуку.

В интервью Агутин рассказал о борьбе с зависимостью Бондарчука, процитировав один из их разговоров на эту тему. По словам музыканта, во время празднования дня рождения их общего друга актер заверил, что больше не употребляет, и резко высказался о товарищах, которые подначивают провести время таким образом.

"Имелось в виду, что друзья все время пристают: "Давай выпьем, ну что ты?!". Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой", – высказался Леонид Агутин.

Ранее "Утро.ру" писало, что осунувшийся Бондарчук испугал поклонников. В Сеть попал снимок, на котором режиссер выглядел сильно похудевшим. Некоторые предположили, что подобные изменения могут быть связаны с проблемами в его семье.

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Бондарчук заставил трепетать коллег по съемочной площадке
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Источник: Надежда Стрелец ✓ Надежный источник
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