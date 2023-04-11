"Как скелет": осунувшийся Бондарчук испугал поклонников

"Как скелет": осунувшийся Бондарчук испугал поклонников
Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поговаривают, что режиссер похудел из-за проблем в семье

Лолита Милявская опубликовала в социальных сетях ролик со старым знакомым: в кадр Лолы влез кинорежиссер Федор Бондарчук. Лолита, как обычно, отбросила в обращении к публике все комплексы, однако призналась, что на съемках под руководством самого Федора все было совершенно иначе.

Милявская снялась в сериале Бондарчука "Актрисы". Впечатлений – целое море. От талантов создателя "Девятой роты" она просто в восторге – считает, что ждала именного этого режиссера в своей карьере всю жизнь.

В качестве подтверждения Лолита опубликовала совместный снимок с Бондарчуком. Поклонники же заметили, как осунулся и похудел 55-летний кинодел.

А недавно эксперт по мимике высказал предположение, что в отношениях Федора с Паулиной Андреевой не все так гладко – серьезные эмоции никто из них друг к другу на публике не проявляет. 

Источник: 7Days ✓ Надежный источник
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