"Пытается незаметно улизнуть": Андреева решила оставить Бондарчука

Пару давно подозревают в скором разводе

Пара Федора Бондарчука и Паулины Андреевой считается одной из самых закрытых в российском шоу-бизнесе. Они практически не дают комментарием о своем браке, а на публике не проявляют друг другу серьезных эмоций. В последнее время в звездной тусовке ходят слухи, что отношения между звездами давно охладели – все сохраняют только ради ребенка. Эксперт по мимике Илья Анищенко утверждает, что в какой-то степени у людей есть основания полагать, что это правда.

Он оценил несколько последних фотографий с выхода в свет Андреевой и Бондарчука. Специалист обратил внимание, что артисты словно заранее обговорили, кто, где и как должен стоять перед фотографами. Они не трогали друг друга, не улыбались и на пододвигались к возлюбленному. У актрисы он и вовсе увидел предпосылки к побегу от супруга.

"У Паулины не совсем естественная поза, она переносит вес тела на дальнюю от мужа ногу, как бы пытаясь незаметно улизнуть", – отметил эксперт.

Анищенко полагает, что тепла в этой паре уже практически не осталось. Они держат головы параллельно друг другу, поэтому о негативе говорить тоже нельзя. Специалист отметил, что романтика в этих отношениях исчезла, сейчас они находятся в некой заморозке.

Если слухи подтвердятся, то для Бондарчука вероятный уход жены может стать большим ударом. Во всех интервью он постоянно восхищается ее талантами, а в светском обществе поговаривают, что настолько красивой избранницы ему уже не найти.