"Могут быть проблемы": застуканную фанатами с алкоголем Барановскую предостерегли

Эксперт объяснил, что телеведущая могла нарушить серьезный запрет

Вот уже 10 лет Юлия Барановская находится в разводе. В 2012 году телеведущая рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, которому подарила троих детей. Теперь многодетной маме приходится справляться со всеми жизненными трудностями самой и одной воспитывать отпрысков.

Чтобы наследники ни в чем не нуждались, Юлия вынуждена работать буквально на износ. Барановская не только постоянно снимается на телевидении, но и активно развивает соцсети. Разумеется, свой блог ведущая тоже использует в качестве источника заработка. Однако на днях, как считает эксперт, знаменитость могла допустить серьезную ошибку, согласившись на сомнительное сотрудничество.

В последнем посте фанаты застукали ведущую с алкоголем. Звезда опубликовала снимок, на котором предстала с бокалом коньяка. По мнению адвоката Евгении Корчаго, после подобной рекламы Юлия Барановская может столкнуться с проблемами из-за двух запретов.

Специалист отметила, что знаменитость опубликовала этот пост в запрещенной соцсети, которую в России нельзя монетизировать. "Если выяснится, что Барановская получила за это деньги, могут быть проблемы", – объяснила Евгения Корчаго.

Кроме того, как напомнила эксперт, в России действуют некоторые запреты на рекламу алкоголя. Если будет обнаружено нарушение, то публикацию могут вынудить удалить, а также есть вероятность быть привлеченным к административной ответственности и получить штраф.

Впрочем, не факт, что все эти неприятные последствия коснутся Юлию Барановскую. Хочется надеяться, что в жизни телеведущей все будет хорошо, ведь она и без того немало натерпелась в процессе скандального развода. Однако далеко не все жалеют звезду в этой истории. Например, ее сторону не заняла бывшая свекровь. Мама Андрея Аршавина считает, что ее сын просто выбирает себе неудачных спутниц.