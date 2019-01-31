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Эротический тур: самые горячие фото Барановской

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Телеведущая редко блистает прелестями, но метко

Юлия Барановская, несмотря на скандал, связанный с бывшим гражданским мужем – футболистом Андреем Аршавиным, не падает духом. Как и многие звезды экрана, она показывает фото и видео разных эпизодов своей жизни в соцсети. И каждый раз подписчики находят изюминку в ее образах. 

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Молодой женщине пришлось нелегко, но она сделала хорошую карьеру. Стала настоящей звездой телеэкрана. Выступала в качестве постоянного эксперта по отношениям в программе "Чего хотят мужчины" на ТНТ, вошла в команду ток-шоу "Девчата" на канале "Россия 1", вела "Перезагрузку" на телеканале ТНТ и, наконец, заняла место соведущей Александра Гордона в ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале и там же выступает в роли защитницы в программе "Модный приговор"

.Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

И это не полный список ее достижений. Уже несколько лет подряд Барановская является новой посланницей красоты бренда Librederm. И неспроста: она всегда прекрасно выглядит, причем не только в вечерних нарядах и с макияжем, но и на отдыхе, и в домашней обстановке, без грамма косметики.

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

Это не раз отмечали фанаты прелестницы. На ее странице в Instagram под каждым снимком и роликом – масса комплиментов. "Красотка", "Юляшка-очаровашка", "Звезда" "Шикарно выглядишь", "На высоте, как всегда" – это лишь малая толика похвал, которые не раз адресовали ей поклонники.

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

Не пропустили они и смелые эксперименты Юлии с нарядами. А она радовала их пикантными, а иногда очень сексуальными видами, показываясь то в коротких платьях, то в прозрачной одежде, то с глубочайшим декольте. Наверное, поэтому на ее странице в соцсети нередко мелькали слова "огонь", "секс бомба" и "перебор". И даже под одним из таких горячих снимков фолловер написал: "Эротический тур".

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

У Барановской растут два прекрасных сына. Хотя расставание с их отцом молодая женщина тяжело переживала, название ее автобиографии, в которой она описала роман с бывшим, говорит само за себя  – "Все к лучшему". То, что Юлия позитивно настроена, видно и по ее недавним публикациям, одна из которых появилась несколько часов назад.

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com

И даже горячее обсуждение в Сети похождений ее гражданского экс-супруга ни ее покоя теперь не нарушают, ни от желания пококетничать и пошалить не отвлекают.

Полина ДОРОЖКИНА
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