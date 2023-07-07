Мать раскрыла подноготную любимых женщин Аршавина

Родительница не видит достойных своего сына

Российский футболист Андрей Аршавин всегда пользовался популярностью у женщин, однако крепкой семьи он пока так и не построил. Почти десять лет спортсмен прожил в браке с Юлией Барановской, но так и не поженились, несмотря на рождение троих общих детей. В 2012 году пара официально распалась. Сейчас Барановская воспитывает детей в одиночку, но мечтает встретить достойного мужчину.

После союза с Юлией Барановской Андрей Аршавин женился на модели Алисе Казьминой. Однако и с ней длительных отношений не вышло, хотя она тоже родила ему ребенка.

Мать Андрея Аршавина Татьяна уверена, что ее сын просто выбирает себе неудачных спутниц. Якобы они хотят от него только денег, и слишком высоко задирают нос. Кроме того, среди спутниц Аршавина якобы не было достойных представительниц прекрасного пола, которые могли бы быть рядом и в радости, и в горе. Мать Аршавина уверяет, что абсолютно все женщины постоянно от него чего-то требовали.

Сам 42-летний Аршавин уверен, что его мать преувеличивает. Он не жалеет ни о каких отношениях в жизни. Кроме того, он уверен, что если бы у его матери спросили, с кем бы ему жить, она ответила бы: "Со мной".

