Мать раскрыла подноготную любимых женщин Аршавина

Мать раскрыла подноготную любимых женщин Аршавина
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Родительница не видит достойных своего сына

Российский футболист Андрей Аршавин всегда пользовался популярностью у женщин, однако крепкой семьи он пока так и не построил. Почти десять лет спортсмен прожил в браке с Юлией Барановской, но так и не поженились, несмотря на рождение троих общих детей. В 2012 году пара официально распалась. Сейчас Барановская воспитывает детей в одиночку, но мечтает встретить достойного мужчину.  

После союза с Юлией Барановской Андрей Аршавин женился на модели Алисе Казьминой. Однако и с ней длительных отношений не вышло, хотя она тоже родила ему ребенка. 

Мать Андрея Аршавина Татьяна уверена, что ее сын просто выбирает себе неудачных спутниц. Якобы они хотят от него только денег, и слишком высоко задирают нос. Кроме того, среди спутниц Аршавина якобы не было достойных представительниц прекрасного пола, которые могли бы быть рядом и в радости, и в горе. Мать Аршавина уверяет, что абсолютно все женщины постоянно от него чего-то требовали. 

Сам 42-летний Аршавин уверен, что его мать преувеличивает. Он не жалеет ни о каких отношениях в жизни. Кроме того, он уверен, что если бы у его матери спросили, с кем бы ему жить, она ответила бы: "Со мной". 

Источник: Шоу Татьяны Навки "Команда" на KION ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

На заводе под Самарой прогремел взрыв

Уже известно о жертвах трагедии

Вылитый Леонтьев: пропавшая Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Певица показала фотографии разных лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей