"Много лет на лечении": всплыла правда о наркозависимости мужа Тодоренко

"Много лет на лечении": всплыла правда о наркозависимости мужа Тодоренко
Топалов из-за запрещенных веществ не общался с отцом несколько лет

Группа Smash!!, состоящая из вокалистов Влада Топалова и Сергея Лазарева, имела оглушительный успех. Правда, певцы, которые на тот момент были подростками, не были готовы к такому триумфу. Один из них так "ушел в отрыв", что едва не уничтожил свою жизнь. Тот, который сегодня женат на телеведущей Регине Тодоренко.

Отец Влада Топалова рассказал в шоу "Секрет на миллион" о периоде, когда у певца были проблемы с запрещенными веществами. По словам Михаила Генриховича, его сын не справился с давлением, поэтому стал вести разгульный образ жизни: ходил в ночные клубы, дружил с мажорами, пристрастился к наркотикам.

В один момент отношения Влада с отцом испортились настолько, что их общение прекратилось на несколько лет. Но певец смог найти в себе силы избавиться от наркозависимости. Более того, он стал рассказывать другим о губительной силе запрещенных веществ.

"Он затем много лет в специализированную клинику ездил, встречался там с людьми, находившимися на лечении, делился с ними опытом", – рассказал Михаил Генрихович. 

Так всплыла правда о наркозависимости мужа Регины Тодоренко. Сегодня в жизни Влада Топалова все хорошо. У него хорошие отношения с отцом. Певец вместе с любимой супругой воспитывает двух сыновей – четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава.

Источник: НТВ / Шоу "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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