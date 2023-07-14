"Может сорваться": признавшейся в зависимости МакSим предрекли незавидное будущее

Психолог высказался о том, что ждет певицу

Певица МакSим которая вчера после долгого затишья вышла на связь с общественностью, сообщила о том, что действительно страдает от алкогольной зависимости. Она взяла небольшую паузу в работе и легла в специализированное лечебное заведение, врачи которого и должны помочь ей справиться с тягой.

Прокомментировать решение Марины Максимовой (настоящее имя певицы – Прим. ред.) журналисты попросили главного психолога одной из крупных столичных реабилитационных центров.

Специалист, сравнив случай МакSим с теми пациентами, которых она регулярно встречает на работе, позитивно оценила ее возможность на исцеление. Тем не менее, певице она предрекла незавидное будущее: будет это длительный и сложный процесс, который будет сложно качественно пройти человеку, связанному с шоу-бизнесом.

Марине Максимовой придется буквально с ног на голову перевернуть свою жизнь. Во-первых, ей, по словам психолога, нужно будет исключить из круга общения тех, кто раз раз разом склоняет ее на скользкую дорожку. Во-вторых, потребуется изменить образ жизни и прекратить посещать мероприятия и фуршеты, чтобы не спровоцировать новый срыв. В-третьих, артистке нужно психологически подготовиться и осознать, что выздоровление – вопрос долгих лет, а не пары недель.

"Даже если она пройдет полный курс реабилитации, но вернется после нее в прежний образ жизни, она может сорваться и снова уйти в употребление", – заключила психолог о певице МакSим.

