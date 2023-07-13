"Это зависимость": пропавшую МакSим нашли в наркологической клинике

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Весной россияне с тревогой наблюдали за жизнью певицы. Причиной стала череда ее провальных и отмененных концертов. Самый скандальный был в Сочи, когда артистка вышла на сцену в странном состоянии. Поклонники заметили изменения в ее голосе, она практически не общалась с публикой и с трудом стояла на ногах. В итоге выступление МакSим прервали, а ей потребовалась помощь врачей.
На этом фоне о певице стали ходить разные слухи. Говорили, что она беременна, не оправилась от длительного лечения или страдает от проблем с алкоголем. При этом представители певицы заявляли, что она действительно не окрепла после своей тяжелой болезни.
МакSим тем временем буквально пропала из поля зрения поклонников: свои гастроли она отменила, я появляться в социальных сетях стала крайне редко. Сегодня артистка вышла на связь с публичным заявлением. Как оказалось, у нее проблемы с алкоголем и она проходит лечение в наркологической клинике.
"Я пришла к тому, что это зависимость", – призналась звезда.
Она добавила, что перед тем концертом, который стал провальным, она как раз выпила алкоголь. В тот день певица чувствовала усталость и подумала, что спиртное поможет ей выстоять выступление. Сейчас же МакSим осознала, что это была ошибка.
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