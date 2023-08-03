Боню обрадовала проверка прокуратуры на пропаганду наркотиков

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Российская телеведущая и блогер Виктория Боня всегда пропагандировала здоровый образ жизни и вдохновляла девушек на самосовершенствование и духовный рост. Именно поэтому фанаты были шокированы новостью о том, что звезду подозревают в пропаганде наркотиков и психотропных веществ. Все из-за некого психотропного кактуса, о котором говорила Боня в своих публикациях.
Все началось с того, как Виктория Боня приглашает поклонников в поездки, в ходе которых человек принимает отвар с психотропными средствами, которые считаются галлюциногенами.
Речь идет о аяуаске, отваре из психотропных веществ, которые растут в Южной Америке. Раньше это растение применыли индейские шаманы, которые таким способом "общались с духами". В России такое вещество запрещено по закону.
На днях Виктория Боня прокомментировала информацию о проверке и заявила, что будет рада прокурорским проверкам на пропаганду наркотиков и совершенно ничего не боится. Звезда отметила, что никогда не нарушала законы. При этом она не стала исключать, что если вдруг прокуратура выявит предмет пропаганды, то все данные о психотропном кактусе она удалит. Хотя и твердо уверена, что останется чиста перед законом.
"Я очень законопослушный гражданин", – заявила Боня.
Ранее стало известно, что московская прокуратура возбудила проверку в отношении Виктории Бони.
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