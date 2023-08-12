После резких слов о России Епифанцева погнали из страны

Актер перешел грань дозволенного

Актер Владимир Епифанцев – личность эпатажная и даже одиозная, считают многие. Чего стоят только съемки в к/ф "Зеленый слоник", признание в том, что он сожительствует с тремя девушками, а также испытывает страсть к мухоморам.

Свои социальные сети он наполняет русофобскими комментариями, к которым, с началом СВО, добавилась еще и критика политических решений руководства страны. Недавно актер и вовсе назвал Россию "фашистским государством".

"Все самое хорошее у нас нельзя. Мы живем в фашистском государстве", – высказался Владимир Епифанцев в эфире одного из радиошоу.



Поводом для этого стала обида Владимира Епифанцева на то, что правительство строго запретило сбор мухоморов, признанных краснокнижными грибами. Из-за этого грибной "гуру", много лет продвигавший философию употребления токсичного галлюциногена, остался не у дел. И, судя по степени его агрессии, стезя мухоморового коуча (Наставника – Прим.ред.) имела неплохую финансовую подоплеку.

Узнав об оскорблении России, журналист и телеведущий Руслан Осташко не смог скрыть своего гнева, ведь слова Владимира Епифанцева довели его до бешенства.

"Пора ему, видимо, собирать манатки и валить в "нефашистские" страны, где можно будет "Зеленый слоник" переснять (после смены пола, естественно)", – гневно высказался журналист.



К слову, многие размышляют: почему же столь недовольный Россией и соотечественниками Епифанцев до сих пор не отправился на поиски того места, где трава зеленее? Ведь он и сам признавался, что к русским себя не относит, патриотом не является, живет в России просто по инерции... Видимо, звучат предположения, дело в том, что тут актеру платят, а за границей он вряд ли будет востребован.

К слову, любовь к южноамериканскому "аналогу" мухоморов довела Викторию Боню до проверки со стороны правоохранительных органов: ее подозревают в многолетней пропаганде галлюциногенов.

