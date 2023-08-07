Данилко обматерил россиян и показал одно место: "*** вам!"

Выходка знаменитости вызвала оторопь

Украинский артист Андрей Данилко решил привлечь внимание к себе и своему туру по Америке, оскорбляя россиян. На странице, посвященной его творческому амплуа Верки Сердючки, появилось видео, на котором знаменитость анонсирует поездку по США.

На видео его собирает в тур сценическая "мама", надевая юбку. На голове Данилко при этом традиционно находится шляпа-звезда. Под видео заранее указано, что смотреть его до 18 лет нельзя из-за наличия русских матерных слов.

"Российские пропагандисты говорят, что мы не приедем в Америку в тур. *** (детородный орган) вам, ***** (непечатное междометие)! Приедем! Танцевать будем!", – выпалил он.

После этого он пустился в пляс, задирая юбку и показывая одно место в полупрозрачных колготках.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на его выходку. Люди отметили, что связь с Россией у него уж слишком сильная. У некоторых она и вовсе вызвала оторопь.

"Во времена моего детства такой эпичный подъем юбки назывался "московский зонтик", "А ругается матом по-русски", – написали под публикацией.

Сейчас во время всех выступлений Верки Сердючки сзади на банере постоянно красуется матерная надпись, посвященная России. Хотя демонстрировать такое он не стал во время фестиваля в Юрмале, где, как известно, проживает много русскоязычных граждан.