Полная отмена: Лободу массово удаляют со всех российских каналов

Полная отмена: Лободу массово удаляют со всех российских каналов
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Поводом стало финансирование ВСУ

Певица Светлана Лобода переживает нелегкие времена. Украинка с первого дня СВО отвернулась от России и начала жизнь с нуля, лишившись огромных доходов, как утверждала сама, но ей почему-то мало кто верит. 

Так вышло, что и украинцы, и русские подозревают Лободу в лицемерии и лжи. Они уверены, что артистка просто ищет, где потеплее, и при первой же удобной возможности изменит свою политическую позицию на 180 градусов. 

Теперь перед Лободой одна за другой закрываются двери. В России она больше не появляется, в Латвии ей не дали нормально выступить, а недавно еще и начали полную зачистку ее номера шоу "Танцы" с песней "А может, к черту любовь" со всех площадок Comedy Club Production. Судя по всему, Лободу постигает полная отмена. 

Впрочем, для удаления с российских ресурсов названа веская причина. Композитор трека Олег Влади заявил, что его имя не указали в титрах и потребовал от "Камеди" полмиллиона рублей компенсации. Суд частично удовлетворил его иск и постановил удалить видео со всех российских каналов. Еще одна причина такого решения – заявление Лободы, которая обещала выплачивать деньги со своего творчества в пользу ВСУ.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Светлана Лобода угодила в новый скандал за границей. 

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: Mash ✓ Надежный источник
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