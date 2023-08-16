Полная отмена: Лободу массово удаляют со всех российских каналов

Поводом стало финансирование ВСУ

Певица Светлана Лобода переживает нелегкие времена. Украинка с первого дня СВО отвернулась от России и начала жизнь с нуля, лишившись огромных доходов, как утверждала сама, но ей почему-то мало кто верит.

Так вышло, что и украинцы, и русские подозревают Лободу в лицемерии и лжи. Они уверены, что артистка просто ищет, где потеплее, и при первой же удобной возможности изменит свою политическую позицию на 180 градусов.

Теперь перед Лободой одна за другой закрываются двери. В России она больше не появляется, в Латвии ей не дали нормально выступить, а недавно еще и начали полную зачистку ее номера шоу "Танцы" с песней "А может, к черту любовь" со всех площадок Comedy Club Production. Судя по всему, Лободу постигает полная отмена.

Впрочем, для удаления с российских ресурсов названа веская причина. Композитор трека Олег Влади заявил, что его имя не указали в титрах и потребовал от "Камеди" полмиллиона рублей компенсации. Суд частично удовлетворил его иск и постановил удалить видео со всех российских каналов. Еще одна причина такого решения – заявление Лободы, которая обещала выплачивать деньги со своего творчества в пользу ВСУ.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Светлана Лобода угодила в новый скандал за границей.