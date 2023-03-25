"У меня все дырявое": тяжелобольная Вайкуле призналась в страшном

"У меня все дырявое": тяжелобольная Вайкуле призналась в страшном
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице не позавидуешь

Еще совсем недавно знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле пользовалась бесконечным уважением и любовью российского зрителя. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства артистка решила встать на сторону киевского режима. Недавно певица выступила с шокирующим признанием.

По социальным сетям давно ходят слухи, что артистка страдает от тяжелого заболевания. Некоторые утверждают, что у Лаймы рецидив рак. По имеющимся данным, совсем недавно у знаменитости было очередное обострение. При этом, как оказалось, страшный недуг – не единственная беда артистки.

Вайкуле призналась, что она часто ощущает недостаток энергии. Периодически певица утомляется без причины и в целом ощущает себя не лучшим образом. Перепуганная звезда решила обратиться за консультацией к специалисту по биоэнергетике. Вердикт эксперта оказался пугающим – у Лаймы обнаружили бреши в биополе.

"У меня все дырявое, все в одних дырках!" – посетовала певица.

Для того чтобы оставаться на плаву, Вайкуле дает концерты – таким образом она старается подпитаться от зрителей.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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