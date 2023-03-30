"Мне это надоело": экс-супруг Гагариной закатил истерику из-за любовника певицы

"Мне это надоело": экс-супруг Гагариной закатил истерику из-за любовника певицы
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Публика задела мужчину за живое

Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым несколько лет назад. Однако шестилетний брак, завершившийся неудачей, до сих пор интересует публику. Ведь Исхаков длительное время ни разу ничего не говорил об избраннике Полины.

И недавно Исхаков разразился объемным монологом на эту тему – с посылом, что жизнь бывшей его даже боком не касается. Дмитрий терпел-терпел несколько лет, однако порядком устал и решил внести в вопрос ясность.

"Имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать о Полине Гагариной", – отрезал Исхаков.

Избранником Гагариной теперь является ее звукорежиссер Владимир Чиняев. Впрочем, сами влюбленные не делятся подробностями и избегают слухов. В послужном списке у аудиоинженера внушительный послужной список из российских селебов: Филипп Киркоров, "Дискотека Авария", Анжелика Варум и Леонид Агутин.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Последняя красная линия": озвучен ответ на удар ВСУ по Москве

В России оценили угрозы украинцев

Готовится к уходу: раскрыта причина вероятной отставки Зеленского

Все решится на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей