"Мне это надоело": экс-супруг Гагариной закатил истерику из-за любовника певицы

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Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым несколько лет назад. Однако шестилетний брак, завершившийся неудачей, до сих пор интересует публику. Ведь Исхаков длительное время ни разу ничего не говорил об избраннике Полины.
И недавно Исхаков разразился объемным монологом на эту тему – с посылом, что жизнь бывшей его даже боком не касается. Дмитрий терпел-терпел несколько лет, однако порядком устал и решил внести в вопрос ясность.
"Имейте уже совесть! Мне это совсем не нравится. Не надо мне ничего писать, спрашивать о Полине Гагариной", – отрезал Исхаков.
Избранником Гагариной теперь является ее звукорежиссер Владимир Чиняев. Впрочем, сами влюбленные не делятся подробностями и избегают слухов. В послужном списке у аудиоинженера внушительный послужной список из российских селебов: Филипп Киркоров, "Дискотека Авария", Анжелика Варум и Леонид Агутин.
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