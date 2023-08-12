Похвалила Путина: Лобода угодила в новый скандал за границей

Украинцы погнали звезду прочь из Варшавы

Светлана Лобода продолжает заявлять, что поддерживает Украину после того, как успела взбесить большинство собственных сограждан. После начала СВО она долгое время не решалась высказываться на политическую тему, из-за чего люди обвинили ее в желании усидеть на двух стульях. И как только певица поняла, что отмолчаться не выйдет, она записала слезливый ролик с политическим заявлением. Но даже после этого народ ей не поверил.

Теперь для украинцев Светлана Лобода – как красная тряпка для быка. Недовольные устраивают пикеты на ее концертах с требованием програть артистку со сцены и из страны, где она выступает. К примеру, такая ситуация произошла в Харькове, Молдавии, а в Юрмалу ее и вовсе не пригласили из-за резкого отказа Андрея Данилко выступать с ней на одной сцене.

Недавно похожая ситуация произошла и в Варшаве, куда Лобода привезла гуманитарную помощь для украинских беженцев и провела с ними встречу. Прибывшие к месту потребовали вышвырнуть звезду прочь, припомнив ей, что еще не так давно она якобы делала комплимент Владимиру Путину.

"Ты куда пришла?! Только криком кричала недавно, шо Путин хороший", – возмутились украинцы.

Сама Лобода старалась не реагировать на выпады в свой адрес. Хотя несколько раз ей все же пришлось оправдаться за свои выступления в России.