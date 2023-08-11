Певица заявила о предательстве

Латвийская певица Лайма Вайкуле, конечно, обладает первоклассными вокальными данными, что позволило ей заработать миллионы за счет щедрого российского зрителя. Однако после начала специальной военной операции артистка все чаще напрягает горло не для песен, а для криков. Причем, ее как был политическая позиция направлена в адрес россиян.

В очередной исполнительница обратилась к народу. Она записала ролик, который сейчас активно тиражируют в соцсетях. Лайма Вайкуле обвинила россиян в предательства. Она прошлась по тем, кто критикует ее и других звезд-русофобов.

Главная юрмальская достопримечательность, которая еще недавно опозорилась на фестивале в поддержку преступного киевского режима с желчью обрушилась на россиян. Она допустила ряд оскорбительных заявлений.

"Вот это такие рабы, противные люди", – охарактеризовала своих оппонентов Лайма Вайкуле.

Кого конкретно она имела в виду, не ясно, вероятно, патриотов России, которые недовольны русофобскими заявлениями беглых артистов. Так или иначе, певица заявила, мол после окончания СВО эти люди вернутся к ней и скажут, что всегда поддерживали ее.

Напомним, артистка уже подверглась жесткой критике за постоянные русофобские заявления. Ей порекомендовали заниматься творчеством, а не лезть в политику. Комментаторы даже предложили Лайме Вайкуле лично приехать на Донбасс и оценить преступления киевского режима.