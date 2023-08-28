"В процессе реабилитации": Пугачева легла под нож хирурга

"В процессе реабилитации": Пугачева легла под нож хирурга
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт объяснил состояние звезды

Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиле перестала заниматься творческой деятельностью. Она больше не зарабатывает на масштабных гастролях, бизнес в России закрыла часть недвижимости продала. Сегодня звезда ведет образ жизни образцовой мамочки.

Пока муж-иноагент щедро поливает благодарную западную публику второсортными политическими заявлениями вместо второсортных шуток, Примадонна дома заботится о детях. Впрочем, щадящий график все равно не спасает ее от возрастных проблем.

Не секрет, что 74-летняя Алла Пугачева обладает целым букетом хронических заболеваний. Некоторые из них даже заметны на редких снимка, появляющихся в социальных сетях звездного семейства.

Конечно, Примадонна все еще старается вернуть себе былую молодость, хотя былую славу вернуть уже не получится. Так, пластический хирург Вардан Аршакян уверен, что недавно певица легла под врачебный нож.

По словам эксперта, именно из-за хирургического вмешательства на лице Аллы Пугачевой возникли неровности и бугорки, на которые обратили внимание подписчики звезды.

"Связано это с тем, что она находится в процессе реабилитации", – подчеркнул медик.

Ранее экс-депутат Роман Худяков перечислил заболевания Аллы Пугачевой.

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Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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