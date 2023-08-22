"Дрянь человек": беглянку Пугачеву припечатали к стенке

Певицу жестко раскритиковали

Уже ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и ее муж-иноагент являются своего рода флагманами отечественных звезд, которые после начала специальной военной операции сбежали из страны и принялись делать абсолютно хамские заявления в адрес народа. Однако Примадонна и раньше отличалась подобными настроениями.

Пользователи Сети нашли фрагмент интервью с Аллой Пугачевой, снятом в конце 80-х – начале 90-х годов. На видео певица жестко критикует СССР. Комментаторы заметили, что ей никогда не нравилось жить в нашей стране, просто раньше заявления Примадонны совпадали с общими настроениями.

В частности, в ролика Алла Пугачева говорит, мол "мы несчастные люди" и ей очень жаль страну. Пользователи сыронизировали, что со времен независимости России у певицы было больше 30-и лет, чтобы лично что-то исправить.

Однако, имея огромный авторитет и многомиллионное состояние, Алла Пугачева предпочла сбежать и делать русофобские заявления из-за границы. Россияне хамского отношения не оценили и припечатали звезду к стенке жесткими комментариями.

"Да, Алла Пугачёва высказалась по-скотски – что тогда, обманывая простодушных, что „там рай, а у нас гадость“, и теперь – объявив свой народ рабами и холопами. Дрянь человек", – написала "Малика".

Ее поддержали другие комментаторы. Многие из них выразили надежду, что русофобка больше не вернется в нашу страну. Ранее по Примадонне также проехался актер Владимир Машков.