"Дрянь человек": беглянку Пугачеву припечатали к стенке

"Дрянь человек": беглянку Пугачеву припечатали к стенке
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певицу жестко раскритиковали

Уже ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и ее муж-иноагент являются своего рода флагманами отечественных звезд, которые после начала специальной военной операции сбежали из страны и принялись делать абсолютно хамские заявления в адрес народа. Однако Примадонна и раньше отличалась подобными настроениями.

Пользователи Сети нашли фрагмент интервью с Аллой Пугачевой, снятом в конце 80-х – начале 90-х годов. На видео певица жестко критикует СССР. Комментаторы заметили, что ей никогда не нравилось жить в нашей стране, просто раньше заявления Примадонны совпадали с общими настроениями.

В частности, в ролика Алла Пугачева говорит, мол "мы несчастные люди" и ей очень жаль страну. Пользователи сыронизировали, что со времен независимости России у певицы было больше 30-и лет, чтобы лично что-то исправить.

Однако, имея огромный авторитет и многомиллионное состояние, Алла Пугачева предпочла сбежать и делать русофобские заявления из-за границы. Россияне хамского отношения не оценили и припечатали звезду к стенке жесткими комментариями.

"Да, Алла Пугачёва высказалась по-скотски – что тогда, обманывая простодушных, что „там рай, а у нас гадость“, и теперь – объявив свой народ рабами и холопами. Дрянь человек", – написала "Малика".

Ее поддержали другие комментаторы. Многие из них выразили надежду, что русофобка больше не вернется в нашу страну. Ранее по Примадонне также проехался актер Владимир Машков.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Что Запад готовит за спиной Украины

Контрудар ВСУ фактически провалился

Названа реальная причина трагедии "Луны-25"

Роскосмос выступил с заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей