Певец раскритиковал русофобов

На фоне специальной военной операции неожиданно выяснилось, некоторые российские звезды являются профессионалами в сфере политологии, от чего они принялись комментировать геополитические события, покинув свою родину. Заслуженный артист России Денис Майданов поставил на место взорвавшихся русофобов.

Что примечательно, все восемь лет до начала СВО беглых звезд совершенно смущали преступления киевского режима против жителей Донбасса и они охотно ездили с гастролями на Украину. Зато потом обернули свою ненависть даже не против политиков, а против простого народа.

Известный патриотическими взглядами певец Денис Майданов уверен, что беглецы никому не нужны за рубежом. По словам музыканта, артистов просто использовали в антироссийских целях.

"Как только они сказали свое слово, они перестали быть нужными. Их "выбросили" и там!" – подчеркнул Денис Майданов.

Певец также отметил, что русофобы путают сцену с трибуной и призвал их вместо самоутверждения перед публикой заняться реальной политикой. Сам Денис Майданов, к слову, успешно совмещает творческую деятельность со службой народу, занимая кресло в Госдуме.

Кстати, одним из флагманов беглых звезд является Алла Пугачева, которая ранее подверглась критике со стороны продюсера Иосифа Пригожина.