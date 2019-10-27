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Онкобольная Пугачева умерла после операции

Фото: ИТАР-ТАСС/ Кристина Королева Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин Фото: www.globallookpress.com
Страшная новость потрясла россиян

Звезда страдала от рака желудка.

В СМИ второй день выходят новости с заголовками, от которых поклонников Примадонны бросает в холодный пот. Однако речь идет не об Алле Борисовне, с которой, к счастью, все хорошо, а о ее однофамилице. Трагедия случилась в семье знаменитой "Бурановской бабушки" – скончалась Наталья Пугачева. 83-летняя артистка не дожила двух дней до дня рождения – ее не стало накануне, 26 октября. Печальную новость сообщил в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Как стало известно позже, Пугачева умерла от онкологии. Диагноз – рак желудка – ей поставили еще в 2013 году. Тогда медики сообщили, что нужна срочная операция. Артистка приехала в Москву, где ее прооперировали. Все прошло благополучно – болезнь отступила, Пугачева снова начала выступать. Однако в июне этого года страшная болезнь вернулась, передает "Пятый канал" со ссылкой на продюсера "Бурановских бабушек" Ксению Рубцову. В этот раз, к сожалению, врачи уже не смогли спасти Наталью.

Музыкальный коллектив из села Бураново стал известен благодаря исполнению хитов на удмуртском языке. "Бурановские бабушки" покорили западную публику, выступив на "Евровидении" в 2012 году, где они заняли второе место.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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