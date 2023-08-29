Хороший заработок: что известно о концертах "кормилицы СССР" Вайкуле в Крыму

Хороший заработок: что известно о концертах "кормилицы СССР" Вайкуле в Крыму
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Выступления в Ялте и Севастополе принесли Лайме приличные деньги

В 2018 году Лайма Вайкуле заявила, что в Крым больше ни ногой. На вопрос о том, согласилась бы она выступить с концертом на российском полуострове, она ответила отрицательно: "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали".

А ведь когда-то именно в Крыму и началась ее музыкальная карьера. В 1970-х годах с рок-группой Вайкуле много пела в ресторанах на курортах Черного моря. Одно время будущая "кормилица СССР" выступала в ресторане "Ницца" в Ялте. Там во время отдыха ее заметила начальник главного управления торговли Юрмалы Марина Затока. И пригласила в знаменитое латвийское варьете "Юрас перле" в Юрмале, где Вайкуле выступала с января1979 года по декабрь1984-го.

Потом она с удовольствием приезжала в Крым много раз. Например, выступала в июле 2010-го на международном песенном конкурсе "Песни моря", который проходил в Севастополе. Через два года участвовала в Ялте в проводимом Софией Ротару и Аллой Пугачевой фестивале Crimea Music Fest. А уже сколько раз приезжала потом с частными концертами на корпоративы, и подсчитать сложно. 

Так что с уверенностью можно сказать: Лайма Вайкуле, которая сегодня кричит, что будто бы "кормила весь СССР", сама полжизни с удовольствием кормилась в Крыму, занимаясь "чесом" там.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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