Такую мать ребенок бы стыдился

В будущем году Лайме Вайкуле исполнится 70 лет. Это время подводить итоги и каяться за ошибки. Одна из них в жизни певицы связана с тем, что она так и не обзавелась настоящей семьей...

С 1978 года певица сожительствовала с бывшим бас-гитаристом своего ансамбля Андреем Латковским. Но их брак не был официально оформлен, да и деток Бог не дал Вайкуле.

В 2010 году, в возрасте 56 лет Лайма забеременела с помощью искусственного оплодотворения, но произошел выкидыш. Позже певица хотела усыновить ребёнка, но ее духовник не дал ей на это благословение.

Певица страстно хотела завести потомство и даже бросила клич: " Умоляю, девочки, не делайте аборт! Если забеременели и боитесь, что не справитесь сами, лучше отдайте ребенка… мне!". Но отдавать ребенка родственнице фашиста никто не спешит. Вайкуле же в последнее время подчеркивает свое родство с дядей, который в годы Второй Мировой служил в фашистском военном объединении CC.

А сегодня Вайкуле, проводя в Юрмале русофобский фестиваль и собирая деньги для украинских националистов, боевиков и карателей, фактически продолжает дело дяди. Наверное, лучше оказаться в детском доме или стать жертвой аборта, чем иметь такую мать...