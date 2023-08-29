"Сходка предателей": почему Галкин* покинул Латвию

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ
АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.
После того, как знаменитая звездная пара Максима Галкина* и Аллы Пугачевой выступила с резким осуждением развернувшихся на международной арене событий, внимание публики к ним резко повысилось. Люди внимательно следят за всем, что происходит в жизни артистов.
Добытчиком в силу возраста и сохраняющейся энергии в семье оказался юморист. Максим активно колесит по европейским странам, зарабатывая деньги на безбедное существование своей семьи. Недавно он отлично проводил время в Латвии, где его русофобские концерты проходили на ура. Однако, судя по официальному заявлению Галкина* в социальных сетях, латвийские каникулы подошли к концу.
"Спасибо, дорогие зрители в Латвии за радушие! До новых встреч!", – написал артист.
Стоит отметить, что публика в прибалтийских странах весьма благосклонно относится к пропитанным антироссийскими настроениями выступлениям Галкина*. Люди достаточно охотно ходят на его концерты. Проживая в Латвии, опальный юморист также нашел время посетить шабаш русофобов, в который превратился фестиваль Лаймы Вайкуле. В целом, артист продолжает зарабатывать на демонстрации ненависти к родному государств.
Нужно отметить, что некоторые с теплотой отзываются о звезде, однако большинство бывших поклонников Галкина* с огромным негодованием наблюдают за тем, что он творит.
"Ждем новых встреч в Латвии и Литве!"; "Лучший, любимейший! Долгих лет";"Копейки собирает, а в России миллионы были"; "Ни стыда, ни совести! Сходка предателей своей Родины! Надеюсь, вас больше не увижу в России!" – пишут интернет-пользователи.
К слову, ранее стало известно, что концерт Галкина* отменен в Эстонии.
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